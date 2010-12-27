В Ленобласти 10 октября ожидаются гололедица и туман

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса., днем +3...+8 градусов.

В Ленинградской области 10 октября будет облачная с прояснениями погода. В ночь на четверг ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мороси в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ночью юго-западный, южный 1-6 м/с, днем южный, юго-восточный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса., днем +3...+8 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица и туман.

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Фото: pixabay.com; пресс-служба МЧС