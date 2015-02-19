Задержана поджигательница бизнес-центра на площади Конституции

Женщина не смогла объяснить мотивы поступка, заявив, что конструкция здания казалась ей очень высокой и ненадежной.

Полицейские задержали женщину, которая совершила поджог в здании бизнес-центра. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 марта правоохранителям Московского района поступила информация от 67-летней представительницы БЦ о том, что ночью на первом этаже здания на площади Конституции, 3к2, кто-то поджег картонные коробки. Сумма причиненного имущественного ущерба – 2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Уже 10 марта около дома 3 по Будапештской улице по подозрению в совершении этого преступления задержали 47-летнюю местную жительницу. Женщина не смогла объяснить мотивы поступка, заявив, что конструкция здания казалась ей очень высокой и ненадежной. Злоумышленницу поместили в изолятор.

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет женщина, которая из мести подожгла помещение бывшего работодателя на Металлистов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти