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В Северной столице 21 апреля пройдет полумарафон "Белые ночи"
Сегодня, 13:37
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alexandra08
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В Северной столице 21 апреля пройдет полумарафон "Белые ночи"

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Это мероприятие  - подготовительный этап перед большим забегом, который пройдет 22 июля.

21 апреля в Петербурге на Крестовском острове пройдет полумарафон "Белые ночи". Об этом сегодня сообщила Наталия Сафонова, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту. Это мероприятие  - подготовительный этап перед большим забегом, который пройдет 22 июля.

Полумарафон начнется в 11 утра на Крестовском острове. Аккредитация на мероприятие уже завершилась. На старт выйдут 2000 спортсменов. Среди них – легкоатлеты  и любители бега. В полумарафоне примет участие победительница "Белых ночей" 2017 года - Луиза Дмитриева из Гатчины.  Она будет бороться за 1 место среди женщин.

Напомним, что 29 Международный марафон "Белые ночи" пройдет в этом году в 22 июля. В крупнейшем спортивном забеге, который пройдет в центре Петербурга,  примут участие легкоатлеты и любители бега.

Теги: бег , белые ночи , международный марафон , полумарафон белые ночи
Категории: Новости СПб Картина дня

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