В Северной столице 21 апреля пройдет полумарафон "Белые ночи"

Это мероприятие - подготовительный этап перед большим забегом, который пройдет 22 июля.

21 апреля в Петербурге на Крестовском острове пройдет полумарафон "Белые ночи". Об этом сегодня сообщила Наталия Сафонова, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту. Это мероприятие - подготовительный этап перед большим забегом, который пройдет 22 июля.

Полумарафон начнется в 11 утра на Крестовском острове. Аккредитация на мероприятие уже завершилась. На старт выйдут 2000 спортсменов. Среди них – легкоатлеты и любители бега. В полумарафоне примет участие победительница "Белых ночей" 2017 года - Луиза Дмитриева из Гатчины. Она будет бороться за 1 место среди женщин.

Напомним, что 29 Международный марафон "Белые ночи" пройдет в этом году в 22 июля. В крупнейшем спортивном забеге, который пройдет в центре Петербурга, примут участие легкоатлеты и любители бега.