  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Несовершеннолетний петербуржец совершил развратные действия в отношении двоюродной сестры
Сегодня, 9:11
223
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Несовершеннолетний петербуржец совершил развратные действия в отношении двоюродной сестры

0 0

Подростку была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Петербурге женщина обвинила племянника в совершении развратных действий в отношении ее 4-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 26 декабря 2021 года. По словам петербурженки, 14-летний сын её брата совершил развратные действия в отношении ее дочери 4-летней дочери.

Подростку была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело.

Также в Петербурге мужчина обвинил помощника по хозяйству в развращении его дочери с ДЦП.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, развращение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии