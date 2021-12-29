В Петербурге мужчина обвинил помощника по хозяйству в развращении его дочери с ДЦП

Со слов отца, знакомый трогал его дочь за интимные места, обнимал, пытался раздеть.

В Петербурге мужчина обвинил своего знакомого в нездоровом интересе к его несовершеннолетней дочери с ДЦП. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 61-летнего петербуржца, в период с мая 2021 года по настоящее время его 69-летний знакомый, приходя к нему в гости (оказывал помощь по хозяйству), совершал развратные действия сексуального в отношении его 16-летней дочери с ДЦП. Со слов отца, знакомый трогал его дочь за интимные места, обнимал, пытался раздеть.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее стало известно, что помощник по даче развращал 5-летнего сына петербурженки.

Фото: Piter.tv