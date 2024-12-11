Двое жителей Кировска подозреваются в фиктивных постановках на учет иностранных граждан

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

В Кировском районе Ленинградской области двое местных жителей подозреваются в фиктивных постановках на учет иностранных граждан. Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской области в отношении 30-летней женщины и 50-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ.

Следствием установлено, что подозреваемые внесли в документы о месте пребывания иностранных граждан заведомо ложные сведения, указав себя принимающей стороной, фактически не намереваясь представлять свое жилье для временного проживания указанным лицам. В результате мигранты были незаконно поставлены на миграционный учет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)