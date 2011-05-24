Рабочему из Киргизии предъявили обвинение в убийстве петербурженки

В Петербурге мигранту предъявили обвинение в убийстве местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба Следком по Петербургу.
Следственным отделом по Приморскому району предъявлено обвинение 41-летнему иностранцу в совершении убийства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, обвиняемый 24 ноября в квартире одного из домов по Студенческой улице жестоко избил строительным инструментом 27-летнюю хозяйку квартиры, после чего задушил ее руками. Девушка была недовольна проводимыми ремонтными работами, на этом фоне произошел конфликт.
Совершив убийство, обвиняемый поместил тело потерпевшей в мешок и скрылся с места происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.
Фото: pxhere.com
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