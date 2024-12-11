Кошачьим лемурам из Ленинградского зоопарка подарили необычную кормушку

Семейство исследовало предмет с удовольствием.

Кошачьи лемуры из Ленинградского зоопарка получили новое обогащение среды обитания. Об этом 15 января сообщили в учреждении.

Для того, чтобы усложнить процесс добывания пищи и простимулировать исследовательское поведение, специалисты изготовили для этих зверьков кормушку из бревен и прутьев, заполнили ее сеном и спрятали корм. Семейство исследовало предмет с удовольствием.

Поскольку приматы являются очень умными животными, им ежедневно нужны различные "головоломки".

Приходите понаблюдать за озорным семейством лемуров катта во время показательных кормлений каждый день в 15:00 в павильоне "Приматы". Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали, как хищники провели праздники.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка