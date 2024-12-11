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Кошачьим лемурам из Ленинградского зоопарка подарили необычную кормушку

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Семейство исследовало предмет с удовольствием.

Кошачьи лемуры из Ленинградского зоопарка получили новое обогащение среды обитания. Об этом 15 января сообщили в учреждении. 

Для того, чтобы усложнить процесс добывания пищи и простимулировать исследовательское поведение, специалисты изготовили для этих зверьков кормушку из бревен и прутьев, заполнили ее сеном и спрятали корм. Семейство исследовало предмет с удовольствием. 

Поскольку приматы являются очень умными животными, им ежедневно нужны различные "головоломки". 

Приходите понаблюдать за озорным семейством лемуров катта во время показательных кормлений каждый день в 15:00 в павильоне "Приматы". 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали, как хищники провели праздники. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: кошачьи лемуры, ленинградский зоопарк, приматы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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