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В Ленинградском зоопарке показали, как хищники провели праздники

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Всем им подарили лакомства.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка в Старый Новый год показали, как хищники провели праздники. 

От сотрудников с большим удовольствием принимали угощения ягуар Ричард, львы Адам и Таисия, тигры Амадей и Зевс, харзы Катрина и Сильвер, пума Синди и еноты Молли и Фунтик. 

Кто-то с большим энтузиазмом набросился на подарки, всем видом показывая, что он свирепый хищник. А более опытные аккуратно сняли упаковку, достали лакомые кусочки и начали неспеша трапезничать. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Поскольку Новый год является семейным праздником, никто из питомцев не остался без подарка. 

Ранее в учреждении рассказали, как лемуры вари используют звуки. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, хищники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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