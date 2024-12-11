В Ленинградском зоопарке показали, как хищники провели праздники

Всем им подарили лакомства.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка в Старый Новый год показали, как хищники провели праздники.

От сотрудников с большим удовольствием принимали угощения ягуар Ричард, львы Адам и Таисия, тигры Амадей и Зевс, харзы Катрина и Сильвер, пума Синди и еноты Молли и Фунтик.

Кто-то с большим энтузиазмом набросился на подарки, всем видом показывая, что он свирепый хищник. А более опытные аккуратно сняли упаковку, достали лакомые кусочки и начали неспеша трапезничать. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Поскольку Новый год является семейным праздником, никто из питомцев не остался без подарка.

Ранее в учреждении рассказали, как лемуры вари используют звуки.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка