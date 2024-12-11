  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:51
132
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке рассказали, как лемуры вари используют звуки

0 0

В каждой конкретной ситуации эти животные издают разные звуки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, для каких целей лемуры вари используют звуки. 

К примеру, с помощью звуков они сообщают своим сородичам об опасных хищниках или их отсутствии, чтобы все члены группы могли расслабиться. В каждой конкретной ситуации эти животные издают разные звуки. 

С помощью криков лемуры вари также обозначают свою территорию, дают понять соседям, что она занята. На видео вы как раз можете услышать именно эти звуки. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: в зоопарке показали, как "чиллит" желтопятнистый варан. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: лемуры, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии