В Ленинградском зоопарке рассказали, как лемуры вари используют звуки

В каждой конкретной ситуации эти животные издают разные звуки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, для каких целей лемуры вари используют звуки.

К примеру, с помощью звуков они сообщают своим сородичам об опасных хищниках или их отсутствии, чтобы все члены группы могли расслабиться. В каждой конкретной ситуации эти животные издают разные звуки.

С помощью криков лемуры вари также обозначают свою территорию, дают понять соседям, что она занята. На видео вы как раз можете услышать именно эти звуки. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: в зоопарке показали, как "чиллит" желтопятнистый варан.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка