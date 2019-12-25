На Заставской улице иностранец изнасиловал петербурженку. Ее нашли под окнами дома

Злоумышленника задержали.

Правоохранители задержали подозреваемого в насилии над девушкой, обнаруженной под окнами дома по Заставской улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 2 октября в полицию Московского района поступила информация о том, что с шестого этажа дома 46к2 сбросили девушку. Бригада "скорой" забрала 22-летнюю пострадавшую, она находилась в тяжелом состоянии.

На месте случившегося полицейские установили, что 22-летний гражданин одного из центрально-азиатских государств в квартире изнасиловал потерпевшую, после чего, спасаясь бегством, она выпрыгнула из окна квартиры. Подготовленные правоохранителями материалы направили в следственные органы, которые возбудили уголовные дела по ст. 131 и 132 УК РФ.

Подозреваемого задержали около дома 7. В отношении него составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца отправили под стражу за изнасилование пенсионерки.

Фото: Piter.TV