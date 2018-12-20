Представитель Якубовича рассказал, почему ведущего видели в инвалидном кресле

Ведущего "Поле чудес" заметили в инвалидном кресле в аэропорту Тивата.

Представитель Леонида Якубовича рассказал, почему ведущего "Поле чудес" видели в инвалидном кресле. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на vm.ru.

В аэропорту Тивата Якубовича увидели в инвалидном кресле и забеспокоились о его здоровье. Как рассказал представитель ведущего, Леонид Аркадьевич повредил колено в бассейне на отдыхе в Черногории. Рентген на месте сделать не удалось, поэтому решили перестраховаться. В России обследование показало, что у ведущего сильная гематома

Ведущий "Поле Чудес" уже почти восстановился и готовится к съемкам новых выпусков.

Ранее Якубович пожаловался на постоянно жрущих гостей "Поле чудес.

Фото: Instagram / yakubovitch