Представитель Якубовича рассказал, почему ведущего видели в инвалидном кресле

Представитель Леонида Якубовича рассказал, почему ведущего "Поле чудес" видели в инвалидном кресле. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на vm.ru.
В аэропорту Тивата Якубовича увидели в инвалидном кресле и забеспокоились о его здоровье. Как рассказал представитель ведущего, Леонид Аркадьевич повредил колено в бассейне на отдыхе в Черногории. Рентген на месте сделать не удалось, поэтому решили перестраховаться. В России обследование показало, что у ведущего сильная гематома
Ведущий "Поле Чудес" уже почти восстановился и готовится к съемкам новых выпусков.
Ранее Якубович пожаловался на постоянно жрущих гостей "Поле чудес.
Фото: Instagram / yakubovitch
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