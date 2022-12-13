В Петербурге начали ремонтировать Московский проспект

В Петербурге начался ремонт Московского проспекта, который проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
На первом этапе дорожники приведут в порядок участок Московского проспекта (от площади Победы до Бассейной улицы) протяженностью 2,27 километра. С 24 апреля по 5 мая движение на данном участке будет ограничено. Подрядчик обновит асфальт и бордюрный камень. После этого будет нанесена разметка термопластиком и восстановлено благоустройство. По утрам и вечерам на ремонтируемом участке уже собираются пробки.
В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Петербурге приведут в нормативное состояние 130 километров дорог.
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Видео: Piter.tv
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