Победитель за лучшую мужскую роль второго плана на Оскар 2019

Награда досталась одному из актеров фильма "Зеленая книга"

Приз за номинацию "лучшая мужская роль второго плана" на церемонии Оскар в 2019 году забрал актер Мархешал Али. Он сыграл в картине "Зеленая книга" джазового музыканта.

Звезде удалось обойти в борьбе за статуэтку Адама Драйвера, сыгравшего напарника афроамериканского полицейского, который под прикрытием внедрился в Ку-клукс-клан.

Отмечены номинацией Сэм Эллиот, сыгравший в картине "Рождение звезды".

Ричард Грант исполнил роль друга писательницы, которая начала продавать сфальсифицированные письма знаменитостей, чтобы обеспечить себя деньгами в картине "Сможете ли вы меня простить?".

Последний претендентом стал Сэм Рокуэлл, сыгравший в киноленте "Власть".

Фото: Instagram/theoscarworld