Победитель за лучшую мужскую роль второго плана на Оскар 2019

Приз за номинацию "лучшая мужская роль второго плана" на церемонии Оскар в 2019 году забрал актер Мархешал Али. Он сыграл в картине "Зеленая книга" джазового музыканта.
Звезде удалось обойти в борьбе за статуэтку Адама Драйвера, сыгравшего напарника афроамериканского полицейского, который под прикрытием внедрился в Ку-клукс-клан.
Отмечены номинацией Сэм Эллиот, сыгравший в картине "Рождение звезды".
Ричард Грант исполнил роль друга писательницы, которая начала продавать сфальсифицированные письма знаменитостей, чтобы обеспечить себя деньгами в картине "Сможете ли вы меня простить?".
Последний претендентом стал Сэм Рокуэлл, сыгравший в киноленте "Власть".
Фото: Instagram/theoscarworld
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