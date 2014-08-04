Названы победители конкурса "Строитель года-2022"

Конкурс "Строитель года" проводится среди профессиональных участников строительного рынка с 2003 года.

Стали известны победители ежегодного конкурса "Строитель года", который проводится среди профессиональных участников строительного рынка с 2003 года. За это время конкурс получил статус одной из престижнейших премий в строительной сфере. Инициатор и организатор конкурса – СРО А "Объединение строителей СПб", сообщил портал "Строительный Петербург".

Выбор победителей осуществляют представители профессионального сообщества и жители Санкт-Петербурга. Участие в конкурсе "Строитель года", с одной стороны, дает возможность получить мнение петербуржцев о самых лучших проектах. С другой – оценка профессионалов отрасли и представителей органов госвласти позволяет поощрить наиболее достойные компании строительного комплекса.

Фото: stroitelgoda.ru