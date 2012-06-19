Перед девелоперами и государством стоят задачи по выходу на новый уровень качества застройки.

Векторы градостроительства в условиях развития новых технологий обсудили на ПМЭФ-2023. По мнению экспертов, от развития отрасли зависит будущее российской экономики и демографии. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Перед девелоперами и государством стоят задачи по выходу на новый уровень качества застройки. В приоритете – обеспечение домов социальной и транспортной инфраструктурой. Что касается спроса на жильё, то эксперты уверены – он будет только расти.

Рынок стабилизировался. У нас сегодня баланс спроса и предложения. Мы понимаем, что нет никаких предпосылок для скачков цены квадратного метра. Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия должна стать мировым лидером по объёмам ввода жилья в эксплуатацию. Важно, чтобы за количественными показателями росло и качество работы застройщиков.

Видео: портал "Строительный Петербург"