Президент РФ: "Главное, на что нужно обратить внимание в экономике - мотивация"

"В какой бы системе человек не работал, мотивация должна быть обеспечена. Только тогда мы сможем решать те вопросы, которые стоят перед страной".

Президент России на "Прямой линии" отвечая на вопрос о существующей экономике 90-х, ответил, что в стране даже нет экономистов того времени. Если только Алексей Кудрин, "да и тот перековался".

У нас нет такой инфляции в 30%, как было раньше, у нас нет таких долгов, которые были, зашкаливали, нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы растут и превысили планку в 500 млрд долларов и продолжают расти. У нас нет таких долгов, как были в 90-е, когда не платили заработную палату по полгода. Денежное пособие военнослужащим не платили месяцами. Единственным источником существования была пенсия, но и ту не платили своевременно. Ничего такого сейчас нет. Владимир Путин

Как отметил Путин, практически нигде нет чисто рыночной или административно-командной экономики, в том числе в России. Смешанная существует почти во всем мире. Как только возникают какие-то проблемы и сбои, тут же возрастает роль государства. Как только накопления вырастают, государство из экономики уходит.

Это везде так происходит. Это и у нас происходило в кризисные времена. Страны со смешанной экономикой развиваются быстрее чем другие, например, Китай, отчасти Индия. В западных экономиках вообще никто ничего не имеет против, а наоборот подталкивают такую тему, как стратегическое планирование в отдельных отраслях. И нам нужно иметь это в виду и все использовать. Но главное, на что нужно обратить внимание, мотивация. В какой бы системе человек не работал, мотивация должна быть обеспечена. Только тогда мы сможем решать те вопросы, которые стоят перед страной. Владимир Путин

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"