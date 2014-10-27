В Ленобласти охранник пытался поцеловать и затащить в вагон-бытовку 12-летнего подростка

Подросток вырвался и уехал домой.

Во Всеволожском районе Ленобласти ранее судимый мужчина пытался поцеловать и затащить в вагон-бытовку несовершеннолетнего мальчика. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама мальчика, она рассказала, что 9 августа в деревне Вирки мужчина (на вид 50 лет) хватал за руки её сына, пытался поцеловать и затащить в вагон-бытовку.

Оперативно по подозрению в совершенном преступлении задержан 55-летний мужчина, работающий охранником. Было установлено, что он остановил ехавшего на квадроцикле 12-летнего мальчика. Он тянул его за руку, пытаясь поцеловать в губы, обнимал, а также пытался завести в вагон-бытовку. Подросток вырвался и уехал домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим за насильственные действия сексуального характера.

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Фото: Piter.tv