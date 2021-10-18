Прикоснуться к истории: Юрий Молодковец о своём-довлатском пиджаке

Сергея Довлатова уже нет с нами, но вещи его продолжают жить. Например, пиджак писателя. Теперь его владельцем является фотограф Юрий Молодковец, который превратил рассказ "Куртка Леже" в реальность.

В минувшие выходные, 3 и 4 сентября, в Петербурге в шестой раз прошел фестиваль "День Д", посвящённый Дню Рождения Сергея Довлатова. Одним из мероприятий стал фотопроект "Пиджак Довлатова", который был организован совместно с благотворительным фондом "AdVita". Юрий Молодковец, главный фотограф Государственно Эрмитажа, рассказал Piter.tv, как пиджак оказался в его гардеробе.

Вещь писателя у Юрия появилась больше 30 лет назад. Тогда художнику Александру Флоренскому предложили оформить первый трёхтомник Довлатова, который выходил в России.

В самом начале пути Александр Флоренский сомневался, браться ли за эту работу или нет. А поскольку для меня в то время, и сейчас Довлатов остаётся одним из самых любимых писателей, то когда он обратился с вопросом, стоит ли ему браться за эту работу, я сказал: "Ну что ты, конечно да!", я даже более резко сказал. И это повлияло на его решение. После выхода трехтомника приехала вдова Сергея Довлатова Елена, привезла два чемодана вещей, и тогда один из пиджаков достался мне.

В силу любви к писателю Юрий Молодковец настолько был в восторге от того, что у него в гардеробе есть пиджак Довлатова, что носил его по всем торжественным дням. Но спустя пол года фотограф понял, что из-за такой интенсивной носки, пиджак может рассыпаться. Тогда и родился проект "Пиджак". Юрий Молодковец стал его использовать только во время фотосъёмок с друзьями и знакомыми, и теперь уже с незнакомыми людьми.

Это просто удивительно, но пиджак, рассчитанный на мужчину, рост которого 190 сантиметров, подходил всем.

В фотопроекте участвовал не только пиджак, но и пальто Довлатова. Его предоставили организаторы "Дня Д". Средства, вырученные от фотосессии, пойдут на помощь детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

Материал подготовили Анастасия Сиротина и Екатерина Белясова для Piter.tv