В Петергофе построят комплекс по производству автомобильных датчиков

Архитектурный облик здания продиктован функциональностью и спецификой внутренних процессов.

Проект промышленно-складского комплекса на территории Марьино, участок 3, в Петергофе получил согласование Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Разработчик проекта, ООО "ПБ Базис", планирует создать современный производственный объект, где будут разрабатываться автомобильные датчики и системы контроля для автотракторной техники. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Архитектурный облик здания продиктован функциональностью и спецификой внутренних процессов. Проект ориентирован на высокоэффективную работу производственных площадей и хранения готовой продукции, что делает его важным вкладом в развитие промышленности региона.

Фото: КГА