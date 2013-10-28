Петербурженка, которую изнасиловали в маршрутке, рассказала о случившемся

После преступления водитель долго извинялся и даже подвез женщину до метро.

Женщина, которую изнасиловал водитель маршрутки №94, рассказала о произошедшем. Как выяснил "МК в Питере", она были единственной пассажиркой, но это ее не смутило.

Водитель предложил Марии (имя изменено) довезти ее бесплатно, так как уже закрыл смену. Он сказал, что поедет к станции метро "Площадь Мужества", так как ему удобно там сдать машину, но перед этим нужно заехать на АЗС. Так как с водителем завязался разговор, пассажирка решила сесть поближе к нему. Мужчина интересовался, есть ли у нее дети, муж.

После заправки водитель сообщил, что поедет до "Лесной", однако выбрал странный маршрут.

Я опомнилась только когда мы остановились, двигатель выключился и свет погас. Я спросила, почему мы остановились, что случилось, может двигатель заглох или что-то еще. Он сказал, что вот-вот сейчас поедем, у меня тогда еще не было плохих мыслей. рассказала Мария.

После этого водитель начал лезть целоваться и приставать. Выбраться из маршрутки не удалось. Мужчина начал угрожать, после чего Мария решила сдаться, чтобы избежать ужасных последствий.

После этого насильник довез потерпевшую, как и обещал, до станции метро. Он извинился, так как увидел, что у женщины начали трястись конечности.

Напомним, Piter.TV рассказывал об этом случае. Подозреваемого уже задержали.

Фото: Piter.TV