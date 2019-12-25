Петербурженка обвинила мужа в сексуальном насилии в отношении 13-летней дочери

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка обвинила супруга в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 42-летней петербурженки, 2 декабря около 23:00 в квартире на Комендантском проспекте её 50-летний муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 13-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Подросток подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы из Ленобласти.

Фото: Piter.tv