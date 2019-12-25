Петербурженка обвинила мужа сестры в сексуальном насилии в отношении её дочери

Инцидент произошёл в 2017 году, когда девочке было 8 лет.

Петербурженка обвинила мужа сестры в сексуальном насилии в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам женщины, в неустановленное время в 2017 году в квартире дома по улице Шевченко муж её сестры совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери, которой на тот момент было 8 лет. Девочка находилась тогда у родственников в гостях.

Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Девочка обратилась к психологу из-за сексуального насилия со стороны бывшего мужа тёти в 2019 году.

Фото: Piter.tv