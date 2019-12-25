Девочка обратилась к психологу из-за сексуального насилия со стороны бывшего мужа тёти в 2019 году

Инцидент произошел в Ленинградской области.

В Москве к психологу обратилась 17-летняя девушка, которая в 2019 году в Ленобласти пострадала от бывшего мужа своей тёти. Информация была передана следователю по городу Выборг. Об этом стало известно Piter.tv.

За медицинской помощью с диагнозом "депрессивный эпизод средней тяжести" обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала, что в мае 2019 года в загородном клубе в Выборгском районе Ленобласти 58-летний бывший муж тёти совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Сообщено следователю СО по городу Выборг.

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Фото: pxhere.com