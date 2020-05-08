Ранее задержанного жителя Гатчины подозревают в развращении 8 несовершеннолетних

Он был летом задержан за распространение порнороликов.

В Ленинградской области была дополнительно установлена причастность жителя Гатчины к распространению порноматериалов с участием несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.tv

Летом 2022 года поступила информация о том, что в декабре 2018 года неустановленное лицо посредством социальной сети "ВКонтакте" распространило материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования в Гатчине был задержан 34-летний Н., житель Гатчины. Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении. В ходе обыска по месту жительства изъяты фото и видео порнографического характера с участием несовершеннолетних.

В декабре была дополнительно установлена причастность Н. к тому, что посредством социальной сети "ВКонтакте", он распространил материалы с порнографическими изображениями десяти несовершеннолетних. Также, дополнительно установлена причастность Н.А. к тому, что он совершил развратные действия в отношении восьми несовершеннолетних. Возбуждены новые уголовные дела.

Ранее на Piter.tv: Задержанный за изготовление порно житель Гатчины изобличен в обнаженных съемках 8-летнего сына.

Фото: Piter.tv.