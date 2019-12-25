Петербуржцу придется восстановить разрушенный газон на Школьной улице

Вместо нее на участке сделали парковку.

Петербуржцу придется вернуть разрушенный газон во дворе дома №26, литера А на Школьной улице. Вместо него на придомовой территории появилась парковка. После этого ЖКС №2 Приморского района обратился в суд.

Истец потребовал восстановить растительный грунт и газон, окрашенное металлическое ограждение. В ЖКС утверждают, что Евменов не согласовал проведение работ, общее собрание собственников дома отказало ему в благоустройстве.

У представителя ответчика была другая информация. По словам адвоката, есть протокол от сентября 2020 года, в котором указывается, что работы согласованы. Суд выяснил, что разрешение получено только от 73,6% собственников. В октября 2021 года в передаче газона ответчику отказали.

Теперь мужчине нужно будет восстановить первоначальный вид участка в течение 3 месяцев со дня вступления решения в силу.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что герб Петербурга с ошибкой нашли на Пулковском путепроводе.

Фото: Piter.tv