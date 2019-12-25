Герб Петербурга с ошибкой нашли на Пулковском путепроводе

Так, речной и морской якоря перепутаны местами, если сравнивать с гербом установленного образца.

Петербуржцы заметили ошибке на гербе Пулковского путепровода: якоря на гербах перепутали местами. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, речной и морской якоря перепутаны местами, если сравнивать с гербом установленного образца.

В Октябрьской железной дороге сообщили, что "в связи со сжатыми сроками при отливке гербов на заводе-изготовителе была допущена техническая ошибка в части расположения двух якорей — морского и речного". Сейчас изготавливают новые гербы, которые впоследствии будут смонтированы взамен существующих.

Ранее петербуржцы заметили, что после торжественного открытия проезда по Пулковскому железнодорожному путепроводу свежий газон решили убрать. Он был постелен перед приездом губернатора Александра Беглова и главой РЖД Олегом Белозеровым.

Фото: Фонтанка, Википедия