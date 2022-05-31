В Петербурге сняли газон после торжественного открытия путепровода

Сегодня газон вернулся на место вновь.

Петербуржцы заметили, что после торжественного открытия проезда по Пулковскому железнодорожному путепроводу свежий газон решили убрать. Он был постелен перед приездом губернатора Александра Беглова и главой РЖД Олегом Белозеровым.

После того, как мероприятие прошло, газон по неизвестным причинам решили убрать. Его свернули в рулоны. На них обратили внимание очевидцы утром 31 мая. Открытие путепровода прошло 26 мая.

По последней информации, у истории появилось продолжение. Возможно, тому поспособствовало широкое обсуждение ситуации в СМИ.

Обратно расстилают, подошла, спросила, почему сперва собрали, а сейчас обратно, рабочие смеются, говорят, команда была собрать, а сейчас поступила команда обратно выстелить. рассказали в группе Московского района.

Видео и фото: ВКонтакте / Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная, РЖД