Петербуржцы возмутились изменениям цен на вход и выход в "Охта Парке"

Еще весной выехать из парка можно было бесплатно, "нагулявшись" на курорте на 1000 рублей.

Петербуржцы в соцсетях возмутились изменениям ценовой политики курорта "Охта Парк". Первым заметившим платный выезд стал горожанин Сергей Сторожев: мужчина обратил внимание, что еще весной выезд с территории парка был бесплатным, если на самом курорте оплачивались услуги на сумму от 1000 рублей. В декабре же выезд сделали платным вне зависимости от суммы оплаченных на отдыхе услуг.

С мая при оплате услуг на курорте на сумму от 1000 руб выезд был бесплатный . с Прошлых выходных - СЮРПРИЗ!!! ВЫ отменили это. Теперь вне зависимости от того пользуешься и на какую сумму услугами курорта ВЫ взымаете 500 руб. Почему бы не написать это крупно на сайте? Сергей Сторожев

Руководство "Охты Парка" в своей официальной группе "ВКонтакте" заверило, что вся информация есть на сайте в разделе "Новости" и на стендах при въезде на курорт, а платным выезд стал еще в мае.

Посещение парка стало платным с мая и никак не связано с закрытием каких-либо других мест и коронавирусом. Менять систему посещения не планируется. отметили в "Охта Парке"

В комментариях под постом хлынула волна возмущений от частых посетителей парка и простых горожан: люди возмущались тем, что отдых семьи с двумя детьми обойдется в 2 тысячи рублей только за вход, а в самом парке услуги и без того не самые бюджетные. Вход на курорт, напомнили в руководстве, платный и для автомобилей, и для пешеходов: первые платят 500 рублей за транспортное средство максимум с пятью пассажирами в салоне, вторые – 150 рублей с человека. Цены за вход меняются в зависимости от дней, и бесплатно оказаться в парке можно лишь в понедельник. Горожане подытожили в комментариях, что "Охта Парк" "сливает своих клиентов конкурентам" посредством таких изменений цен, и подчеркнули, что в следующий раз предпочтут этому курорту другое место.

Ранее мы писали, что в Петербурге будет создан проект реставрации "Жилого дома" музея-усадьбы Репина "Пенаты".

Фото: Курорт "Охта Парк" / "ВКонтакте"