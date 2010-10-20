Петербуржцы оформили более 10 тысяч путевок в детские лагеря

На I смену документы можно подать до 4 мая, на II – до 27 мая, на III – до 22 июня и на IV смену – до 15 июля.

В Петербурге за первый месяц приема документов родители подали в МФЦ 10 881 заявление на оформление путевок в лагеря детского отдыха и оздоровления. Об этом сообщила пресс-служба МФЦ.

С 1 февраля по 1 марта центры госуслуг приняли 5 793 заявления на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан. Еще 5 088 заявок принято на получение компенсации части стоимости путевок для детей работающих граждан.

На I смену документы можно подать до 4 мая, на II – до 27 мая, на III – до 22 июня и на IV смену – до 15 июля.

Для подачи документов не требуется предварительная запись. Можно обратиться в любой удобный центр госуслуг в часы работы.

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