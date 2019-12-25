Под Петербургом начался сезон сморчков

Важно не перепутать грибы с ядовитыми строчками.

Жители Петербурга и Ленинградской области открыли грибной сезон. Пользователи делятся фотографиями своих находок в группе "Грибы и Грибники СПб".

Грибники находят сморчки в Курортном районе, Всеволожском районе, Гатчине.

Слой шапок не самый грандиозный, бывало и значительно лучше. Но и неурожаем я бы это не назвал. И, похоже, будет этот слой недолгим, для шапок сейчас слишком жарко... написал один из пользователей.

Также в лесу можно встретить строчков, несмотря на похожее название и внешний вид, в отличие от сморчков они являются ядовитыми.

Фото: Грибы и Грибники СПб / Станислав Кривошеев, Анна Крупская