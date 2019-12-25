  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский извращенец отправлял интимные сообщения девочке из Вологды
Сегодня, 8:43
68
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский извращенец отправлял интимные сообщения девочке из Вологды

0 0

Мужчина переписывался с пострадавшей с фейкового аккаунта в соцсети "ВКонтакте".

В Адмиралтейском районе накануне, 30 ноября, задержали злоумышленника, который развращал школьницу в соцсетях. Некий "Максим Иванов" отправлял 9-летней девочке из Вологды сообщения интимного содержания. 

По информации Piter.tv, в полицию обратились родители ребенка. На извращенца завели уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов из Петербурга задержали подозреваемого в его квартире на набережной Обводного канала.

Выяснилось, что мужчина переписывался с пострадавшей с фейкового аккаунта в соцсети "ВКонтакте". Настоящее имя у молодого человека не совпадает с тем, что он указал в аккаунте.

Злоумышленника поместили в изолятор. 26-летнего мужчину ждут судебные разбирательства. Известно, что в Петербург развратник переехал из Псковской области.

Ранее на Piter.tv: в отношении мужчины, который изнасиловал девочку-подростка на Ленинском, возбудили дело.

Фото: Pxhere

Теги: вологда, дети, извращенец, интимные фото, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии