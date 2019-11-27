В Петербурге впервые пройдет еврейский кинофестиваль

Ранее многие картины были представлены на престижных киносмотрах в разных городах мира.

С 12 по 17 октября в Северной столице в первый раз пройдет еврейский кинофестиваль (ПЕКФ). Такие кинофестивали существуют по всему миру, теперь мероприятие пришло и в Петербург.

Первым городом, который принял событие, стала Москва. Это произошло в 2015-м году. В программу петербургского фестиваля вошли лучшие художественные, документальные и короткометражные картины 4-го и 4-го Московский еврейских кинофестивалей.

ПЕКФ откроет фильм "Переводчик" словацкого режиссера Мартина Шулика, а закроет ― фильм "Неортодокс" израильского режиссера Элирана Малка.

Для каждого фильма оргкомитет организует творческие встречи с создателями, привлекает профессиональных спикеров для лекций, мастер-классов и обсуждений тем, поднимающихся в картинах.

Фестиваль будет проходить на трех площадках ― Доме кино, кинотеатре "Англетер" и на острове "Новая Голландия".

С полной программой можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Ранее Piter.TV опубликовал конкурсную программу кинофестиваля "Послание к человеку" ― 2020.

Фото: spjff.ru