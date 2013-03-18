Ночной транспорт в Петербурге теряет популярность

Горожане предпочитают поздним автобусам и поезду-челноку дешевое такси и каршеринг.

В Петербурге упал спрос на поездки на ночных автобусах, но несмотря на это, город оставит "сумрачный" транспорт и в следующем году. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Ночной транспорт в Северной столице представлен колесными дубликатами линий метро и поездом-челноком от "Адмиралтейской" до "Спортивной" и работает с весны до поздней осени. Ночные автобусы помогают петербуржцам-"совам" беспрепятственно попасть домой, когда основной поток транспорта уже уезжает в депо, а такси в разы завышает ценник.

Документ с распоряжением о введении ночных автобусов на следующий год уже разместили на сайте Смольного. Согласно нему, движение для загулявшихся петербуржцев стартует 30 апреля и закроется 15 ноября. Автобусы будут курсировать с полуночи до шести утра с интервалом в полчаса. Поезд-челнок будет по традиции работать с часу ночи до 03.00 по выходным. В документе напоминают, что метро круглосуточно работает в дни крупных городских праздников и в эти же дни возьмут отдых ночные автобусы.

По итогам прошедшего сезона ночных перевозок в метро, поздними рейсами воспользовались 607 тысяч человек. Больше всего людей в подземке оказалось в Новый год и в день Алых парусов. В метрополитене отметили, что спрос на поздний поезд упал в этом году в несколько раз. С автобусами случилась похожая история. Летом и в новогодние праздники ночные автобусы пользуются большой популярностью, а осенью ездят почти пустыми. Петербуржцы часто обходят автобусы стороной, если трассы маршрутов меняются из-за разведенных мостов.

Автоэксперты поясняют, что с ночным транспортом конкурируют дешевые такси и каршеринг. Автобусам не хватает удобных маршрутов, регулярности и минимального расстояния от остановки до дома, тогда бы они смогли противостоять более простым способам добраться до родной кровати.

Эксперты советуют сделать ночной транспорт ежедневным и переделать его маршруты, чтобы они не дублировали линии метро. Удобство можно будет вознаградить повышенным ночным тарифом.

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