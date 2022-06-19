Петербургские образовательные наноспутники вышли на орбиту

Их производитель – местная компания "Геоскан".

Ночью 5-го ноября петербургская организация "Геоскан" отправила в космос несколько маленьких спутников. Будучи на орбите Земли, наноспутники будут помогать российским студентам в проведении научных исследований в рамках проекта Space-π. Об этом рассказали в пресс-службе ООО "Геоскан".

Кубсаты были отправлены на околополярную солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в контейнере российской компании "Аэроспейс кэпитал". Всего в рамках образовательного проекта Space-π было запущено 16 наноспутников с различными полезными нагрузками. ГК "Геоскан"

Смотрите видео запуска "Союза-2.1б" с Восточного и читайте о нем здесь.

Фото: Telegram / Казарин в цифровом эфире