Петербуржцы докупают подарки и праздничную еду: центр города сковало пробкой

Интернет-сервис оценил заторы в 7 и 8 баллов.

Предпоследний день 2019 года заковал вечерний Петербург в пробки: горожане явно ездят докупать неприобретенные подарки и продукты для праздничного стола. Центр города окрасился в красный, карточные сервисы показывают 7-балльные заторы.

К настоящему моменту стоят в пробках автомобилисты на Невском и Лиговском проспектах, части Садовой улицы. Накрепко встали машины на прилегающих к главному проспекту города улицах: Итальянской, Инженерной и Большой Морской. Также омертвело автомобильное движение на набережной Обводного канала, канала Грибоедова и реки Фонтанки, Арсенальной набережной, на Разъезжей и Звенигородской улицах.

Несладко пришлось и автомобилистам, едущим с Васильевского острова в центр: Дворцовый мост практически обездвижен пробкой. Покраснел также Литейный мост и большая часть Петроградской стороны.

Кроме центра пострадали северный и южный районы города: вблизи Купчино дороги раскраснелись, также как и у метро "Лесная". Пробки не обошли даже ЗСД: мобильные карты показывают автомобильный затор из-за ДТП.

Фото: скрин Яндекс-карты