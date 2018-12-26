В Петербурге стартовала серия объездов ЖК в рамках конкурса "Доверие потребителя"

В Петербурге стартовала серия объездов жилых комплексов в рамках конкурса "Доверие потребителя". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Эксперты поставили перед собой цель отыскать новинки от петербургских застройщиков. Они изучают и оценивают новации в проектировании, дизайне, архитектуре и благоустройстве. Первый выезд был посвящён жилому комплексу "Янила".

При выборе недвижимости сегодня очень важно обращать внимание не только на такой параметр, как необходимая вам планировка, стоимость, но и на то, что будет окружать вас, когда вы будете выходить за пределы квартиры. И в первую очередь это, конечно же, двор, это территория вашего квартала, насколько она будет комфортной, насколько она будет безопасной, насколько во дворе будет интересно проводить время вам, вашим детям, насколько будет интересно привезти туда друзей и после работы отдохнуть.

Ксения Колотенко, представитель застройщика