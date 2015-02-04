Эксперт прокомментировал перезапуск программы импортозамещения

Акцент будет сделан на собственном сырье, а не конечном результате.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о перезапуске программы импортозамещения с учетом ситуации с пандемией и ростом геополитического давления на Россию. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение.

Планируется, что в программе "Импортозамещение 2.0" будет упор на разработку собственного сырья, материалов и комплектующих. Ранее акцентр был на производстве конечной продукции.

Эксперты отмечают, что в последние годы Россия не раз сталкивалась с проблемами при поставках необходимых для России комплектующих. Так, например, США и Япония отказались от продажи композитов для крыла МС-21. Нововведение сделает страну менее уязвимой к подобным ситуациям.

Фото: minpromtorg.gov.ru