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Эксперт прокомментировал перезапуск программы импортозамещения
Сегодня, 17:34
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Эксперт прокомментировал перезапуск программы импортозамещения

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Акцент будет сделан на собственном сырье, а не конечном результате.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о перезапуске программы импортозамещения с учетом ситуации с пандемией и ростом геополитического давления на Россию. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение.

Планируется, что в программе "Импортозамещение 2.0" будет упор на разработку собственного сырья, материалов и комплектующих. Ранее акцентр был на производстве конечной продукции.

Эксперты отмечают, что в последние годы Россия не раз сталкивалась с проблемами при поставках необходимых для России комплектующих. Так, например, США и Япония отказались от продажи композитов для крыла МС-21. Нововведение сделает страну менее уязвимой к подобным ситуациям. 

Фото: minpromtorg.gov.ru

Теги: денис мантуров, импортозамещение
Категории: Новости России, Лента новостей,

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