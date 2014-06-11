В «Манеже» открылась выставка «Перевёрнутое Сафари. Современное искусство Африки», посвящённая африканскому творчеству после обретения независимости стран континента. Название выставки отражает идею - разрушить устоявшийся взгляд на африканское искусство. В экспозиции представлено более 300 творений современных мастеров далёкого континента. В России подобная выставка проводится впервые.

На протяжении нескольких столетий народы стран Африки находились под колониальной властью европейских стран. Магические обряды, борьба с природой, отсутствие цивилизации были чужды западному человеку. Стереотипы о жарком континенте оставили негативный след в восприятии африканской культуры. Экспозиция выставки призывает избавиться от "синдрома белого охотника". По-новому взглянуть на африканскую культуру.

Определение "перевернутое" отсылает к нарушению привычной иерархии наблюдения: возможно, зрители становятся объектами наблюдения. Как следствие, эту выставку можно трактовать как точку отсчета для нового знания об африканском континенте и формах его культуры. – добавила директор Центрального выставочного зала "Манеж" Анна Ялова.

Авторы инсталляций были свободны от каких-либо рамок. Могли выбирать на свой вкус тематику, материалы. Разные грани местной культуры переплетаются между собой. Основной символ традиционного искусства – маска. На ней используют гвоздья, перья, зубы рептилий. Эти элементы добавляют в ходе совершения различных ритуалов. Магический предмет сопоставляется с троном. Он состоит из гильз, пуль, которые остались после кровопролитной войны в Мозамбике. Трон — это метафора – власть, для достижения которой требуется огромное количество жертв. Художники не забывают о важном периоде – колониальная эпоха. Съедобная инсталляция изображает перевозку рабов из Африки в Европу. Фигурки из какао символизируют тела рабов, которые западные люди воспринимали, как товар. Каркас корабля выполнен с помощью кофейных зёрен. Кофе и какао использованы в создании не случайно – это первые пищевые ресурсы, которые вывозили из Африки и предоставляли на Западный рынок.

У Древнего африканского искусства нет авторства и принадлежности к точному периоду. В создании этой выставки организаторы избежали эти моменты, которые исторически связываются с изучением африканского искусства. Это связано с отношением Западного мира к предметам африканского искусства. Западные колонизаторы считали произведения африканцев лишь предметом ремесленного производства, они не признавали за африканскими артефактами никакой эстетической функции. В создании этой выставки мы хотели перевернуть взгляд современного человека на предметы африканского искусства. - рассказал куратор, специалист в области африканского искусства Алессандро Романини

В созданиии выставки приняли участия и российские художники. В таком тандеме происходит обмен опыт. Для авторов - это источник обогащения их творчества. Различные по менталитету, художественой специфики, культурной сфере страны Африки и Россия представляют своё понимание и видение современного искусства.

Выставка "Перевёрнутое Сафари. Современное искусство Африки" - часть культурных мероприятий саммита "Россия - Африка". Форум в Санкт-Петербурге пройдёт с 27 по 28 июля. Участники обсудят вопросы экономики, культуры, спорта и развития Африки.

Автор: Анна Пенькова

