В Ростове-на-Дону в перестрелке был убит мужчина

Опубликовано видео, как убитого и раненого мужчин привезли в больницу друзья.

Накануне вечером, 7 февраля, в Ростове-на-Дону произошли разборки в стиле 90х, которые закончились перестрелкой.

Сообщается, что конфликт произошел около 9 часов вечера у ресторана "Бекон & John". Конфликтующих было приблизительно 10 человек, которые были на дорогих машинах. Конфликт перерос в огнестрел. В результате перестрелки погиб мужчина, на вид 35040 лет. Второй мужчина был доставлен в больницу товарищами и прооперирован.

В городе был объявлен план перехват, разыскивались 6 автомобилей, на которых скрылись участники конфликта.

Видео: MDK