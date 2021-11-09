Видео: в Выборгском районе в переписи приняли участие 60% населения

До окончания Всероссийской переписи населения осталась всего неделя.

До окончания Всероссийской переписи населения осталась всего неделя. Около 60% жителей Выборгского района прошли эту процедуру с помощью переписчиков на стационарных участках или самостоятельно на сайте "Госуслуги".

Глава администрации Выборгского район Валерий Савинов встретился с контролерами переписных участков и переписчиками, чтобы обсудить некоторые вопросы.

То, что вы делаете, это необходимо для работы органов местного самоуправления, для государственных органов власти, чтобы мы понимали: кто, как и с какими параметрами проживает. От этого зависит финансирование МО "Выборгский район" Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Валерий Савинов поинтересовался, какие проблемы возникают во время переписи населения. Переписчики рассказали, что некоторые граждане отказываются участвовать в опросе, потому что не понимают, для чего он проводится. А есть и такие, кто ведет себя достаточно агрессивно. Также есть и некие несоответствия по адресам.

Видео: МГ "Наш город"