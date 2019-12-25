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Полугодовая девочка получила перелом черепа при падении с кровати
Сегодня, 10:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полугодовая девочка получила перелом черепа при падении с кровати

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По словам матери, вечером 17 октября дочь лежала на кровати, когда она отвернулась, девочка упала с кровати.

В Петербурге полугодовалая девочка упала с кровати и получила перелом черепа. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам матери, вечером 17 октября дочь лежала на кровати, когда она отвернулась, девочка упала с кровати.

У ребёнка диагностировали перелом свода черепа. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Семья полная, благополучная, на учетах не состоит.  Проводится проверка.  

Ранее в Колпино у полугодовалой девочки после падения диагностировали перелом лобной кости.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, перелом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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