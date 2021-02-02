Из-за полумарафона "Забег.РФ" 22 мая перекрыли движение троллейбусного маршрута № 45 по Суворовскому проспекту

В связи с проведением Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" сегодня, 22 мая, будет перекрыто движение троллейбусного маршрута № 45. Об этом сообщили в официальном telegram-канала "Организатор перевозок".
Троллейбус не сможет проехать по Суворовскому проспекту у Тульской улицы по ходу от Сызранской улицы. Движение будет осуществляется до улицы Комиссара Смирнова.
СПБ ГУП "Организатор перевозок"
Ранее на Piter.tv: в ночь на 29 мая перекроют съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны.
Фото: Piter.tv
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