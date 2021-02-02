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Из-за полумарафона "Забег.РФ" 22 мая перекрыли движение троллейбусного маршрута № 45 по Суворовскому проспекту
Сегодня, 9:44
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Из-за полумарафона "Забег.РФ" 22 мая перекрыли движение троллейбусного маршрута № 45 по Суворовскому проспекту

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Транспортному средству придется свернуть с привычного пути.

В связи с проведением Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" сегодня, 22 мая, будет  перекрыто движение троллейбусного маршрута № 45. Об этом сообщили в официальном telegram-канала "Организатор перевозок".

Троллейбус не сможет проехать по Суворовскому проспекту у Тульской улицы по ходу от Сызранской улицы. Движение будет осуществляется до улицы Комиссара Смирнова.

СПБ ГУП "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.tv:  в ночь на 29 мая перекроют съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны.

Фото: Piter.tv

Теги: забег рф, ограничения на дорогах, полумарафон, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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