Из-за полумарафона "Забег.РФ" 22 мая перекрыли движение троллейбусного маршрута № 45 по Суворовскому проспекту

Транспортному средству придется свернуть с привычного пути.

В связи с проведением Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" сегодня, 22 мая, будет перекрыто движение троллейбусного маршрута № 45. Об этом сообщили в официальном telegram-канала "Организатор перевозок".

Троллейбус не сможет проехать по Суворовскому проспекту у Тульской улицы по ходу от Сызранской улицы. Движение будет осуществляется до улицы Комиссара Смирнова. СПБ ГУП "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.tv: в ночь на 29 мая перекроют съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны.

Фото: Piter.tv