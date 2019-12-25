Дирекция КЗС напомнила о закрытых на ремонт участках КАД

Перекрыты полосы на трех отрезках КАД.

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений напомнила водителям о текущих дорожных работах с перекрытием полос:

- правая полоса внутреннего кольца КАД на отрезке 137км-140 км;

- правая полоса внешнего кольца КАД на отрезке 129км-130км;

- правая полоса внешнего кольца КАД на отрезке 121км-122км.

Также на на САД КЗС работают фоторадарные передвижные комплексы контроля скорости. Максимальная разрешенная скорость движения 110 км/ч.

Фото: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС