Дирекция КЗС напомнила о закрытых на ремонт участках КАД

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений напомнила водителям о текущих дорожных работах с перекрытием полос:
- правая полоса внутреннего кольца КАД на отрезке 137км-140 км;
- правая полоса внешнего кольца КАД на отрезке 129км-130км;
- правая полоса внешнего кольца КАД на отрезке 121км-122км.
Также на на САД КЗС работают фоторадарные передвижные комплексы контроля скорости. Максимальная разрешенная скорость движения 110 км/ч.
Фото: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС
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