На шоссе Революции пенсионерка получила перелом лодыжки

Она поскользнулась на крыльце магазина.

В Петербурге пенсионерка попала в Александровскую больницу с переломом лодыжек из-за гололёда на улице. Об этом стало известно Piter.tv.

Около шести часов вечера 21 декабря 75-летняя женщина поскользнулась на гололёде на крыльце магазина на шоссе Революции.

В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом лодыжки правой голени со смещением отломков. В удовлетворительном состоянии она была отпущена домой.

Ранее в Колпино пенсионерка получила перелом из-за падения на скользком тротуаре.

Фото: Piter.tv