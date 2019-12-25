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На шоссе Революции пенсионерка получила перелом лодыжки
Сегодня, 9:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На шоссе Революции пенсионерка получила перелом лодыжки

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Она поскользнулась на крыльце магазина.

В Петербурге пенсионерка попала в Александровскую больницу с переломом лодыжек из-за гололёда на улице. Об этом стало известно Piter.tv.

Около шести часов вечера 21 декабря 75-летняя женщина поскользнулась на гололёде на крыльце магазина на шоссе Революции.

В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом лодыжки правой голени со смещением отломков. В удовлетворительном состоянии она была отпущена домой.

Ранее в Колпино пенсионерка получила перелом из-за падения на скользком тротуаре.

Фото: Piter.tv

Теги: гололёд, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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