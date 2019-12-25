На шоссе Революции пенсионерка получила перелом лодыжки

В Петербурге пенсионерка попала в Александровскую больницу с переломом лодыжек из-за гололёда на улице. Об этом стало известно Piter.tv.
Около шести часов вечера 21 декабря 75-летняя женщина поскользнулась на гололёде на крыльце магазина на шоссе Революции.
В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом лодыжки правой голени со смещением отломков. В удовлетворительном состоянии она была отпущена домой.
Ранее в Колпино пенсионерка получила перелом из-за падения на скользком тротуаре.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все