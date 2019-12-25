Пенсионерка для спасения "внучки" отдала мошенникам 1,6 млн рублей

К ней в течение часа пришли три разных мужчины.

Пенсионерка из Петербурга отдала телефонным мошенникам 1,6 миллиона рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 84-летняя пенсионерка. Она сообщила, что утром 1 сентября ей позвонила неизвестная женщина и представилась ее дочерью. Звонившая ввела пенсионерку в заблуждение и сказала, что ее внучка попала в ДТП. Для проведения операции, а также решения вопроса с правоохранительными органами требуются денежные средства.

После звонка к пожилой петербурженке пришел мужчина, которому она передала миллион рублей. Через 40 минут пришел уже другой мужчина, ему пенсионерка отдала 450 тысяч рублей. Еще через 20 минут пришел третий мужчина, который забрал еще 150 тысяч рублей.

Сумма ущерба 1 600 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Накануне стало известно, что пожилая петербурженка перевела мошенникам 1,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv