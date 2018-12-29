Депутаты помогли пенсионерке из Выборга решить проблему со льготой за капремонт

Рабочие будни депутатов Выборгского района.

Галине Смирновой - 84 года. Она живет в старом доме, с трудом передвигается и плохо слышит. В этом году пенсионерка потеряла компенсацию за капремонт. Женщина даже не поняла - как это получилось. Со своей бедой она пошла к главе администрации. Прием главы администрации по личным вопросам состоялся 22 января.

Я не платила за капремонт с мая-месяца. И меня лишили льготы. При этом я слышала, что платежи за капремонт вообще отменили для пенсионеров. Что же это такое? Деньги снесешь, а льготы нет? Хоть бы мне ее вернули Галина Смирнова, пенсионерка

В ходе общения выяснилось - женщина стала заложницей ситуации, в которую попали тысячи пенсионеров по всей стране. Они узнали из СМИ о новом законе - якобы 80-летние получили право не платить за капремонт. На самом деле это не так. Красивые заголовки скрыли от людей истинный механизм льготы. Чтобы получить компенсацию, надо сначала заплатить, а потом придет возврат. Таков закон.

Люди все пожилые. Они дословно понимают точку зрения закона. Но сам механизм они не понимают. Что надо самим платить, даже если исполнилось 80 лет, а потом государство обратно перечислит эти деньги. Владимир Остапчук, председатель Общественной организации ветеранов

Ситуацию осложняет ряд факторов: с октября 2018 года не прописывается отдельной строкой в квитанции. Некоторые люди из-за этого считают, что их лишили компенсации за капремонт. А еще, выплаты зависят от площади собственности, суммы небольшие, поэтому некоторые, даже получая возврат, не замечают его. Важно помнить и то, что компенсация по капремонту предусмотрена только собственникам. Если пенсионеру принадлежит половина или четверть квартиры - объем выплат сокращается в два или четыре раза.

Вы видите? Задолженности больше нет. Все оплачено. Ваша проблема решена. Льготу Вам тоже вернули. И задолженности у Вас нет, сохраните эти документы. Михаил Макаров, депутат МО "Выборгский район"

В случае с Галиной Смирновой глава администрации поручил разобраться комиссии депутатов. Они навестили пенсионерку, объяснили ей - что проблема решена и рассказали детали непростого закона.Им удалось вернуть компенсацию Галине Игнатьевне и, кроме того, почерпнуть в процессе практические знания по поводу некачественного применения хорошего закона.

А главное - представители социальной комиссии, разбираясь на конкретной ситуации, выяснили ряд проблем по исполнению законодательства. В целом законодательное намерение об освобождении пенсионеров от платы за капремонт, безусловно, благое, но его применение требует дополнений. В планах у депутатов - подготовить инициативу в Законодательное собрание с предложением упросить понимание механизма.

