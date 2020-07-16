Ребенок пересекал проезжую часть дороги на самокате вне зоны пешеходного перехода.

Пенсионер сбил первоклассника на самокате на Альпийском переулке. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 73-летний пенсионер наехал на первоклассника, который пересекал проезжую часть дороги на самокате вне зоны пешеходного перехода. Ребенок находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП 7-летний пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом правой руки, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ДГБ № 1.

Вечером 27 сентября на Невском проспекте под колеса Mercedes попала 24-летняя девушка.

Фото: pexels