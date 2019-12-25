Жительница Всеволожска обвинила свёкра в развращении её 5-летнего сына

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожске пенсионера задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 27 ноября обратилась мама 5-летнего мальчика. Она сообщила, что вечером 23 ноября в её доме свёкр совершил в отношении её сына насильственные действия сексуального характера.

Вечером 27 ноября по подозрению в совершении данного преступления задержан 51-летний пенсионер. После опроса он был отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё одного мужчину задержали за демонстрацию полового органа ребёнку на Кораблестроителей.

Фото: Piter.tv