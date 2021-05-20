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Из-за паводков в Красноярском крае эвакуировано 44 человека

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Пострадали Каратузский и Ермаковский районы края.

В Красноярском крае из-за масштабных подтоплений частных участков были эвакуированы 44 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение регионального главка МЧС.

По данным ведомства, от последствий паводка пострадало 26 приусадебных участков села Качулька Каратузского района. 44 человека были вынуждены на время переехать к родственникам и друзьям. Сообщается, что с места ЧС был эвакуирован домашний скот.

В МЧС также отметили, что неблагоприятная ситуация сложилась и в Ермаковском районе на юге Красноярского края. Там в результате паводка оказались в воде более 70 приусадебных участков и 20 жилых домов.

В настоящее время в местах масштабного разлива воды работают сотрудники МЧС. Они помогают населению спасать скот и имущество, а также вывозят людей на спецтехнике.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП.

Видео: Telegram / Борус

Теги: красноярский край, мчс, паводки, режим xc
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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